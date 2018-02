Cheque sem fundo tem 1ª queda desde 1999 O volume de cheques devolvidos, por falta de fundos, a cada mil compensados caiu 6,4% no primeiro semestre de 2007, em comparação ao mesmo período do ano passado, em todo o País. É o que afirma o levantamento da Serasa, divulgado ontem. Segundo a pesquisa, de janeiro a junho de 2007 foram devolvidos, em média, 20,4 cheques, a cada mil compensados, por falta de fundos, ante uma média de 21,8 nos primeiros seis meses do ano passado. A queda verificada neste primeiro semestre é a primeira registrada no período desde 1999.