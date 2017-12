Cheques devolvidos somam 9,7 milhões em todo o Brasil O número de cheques devolvidos em junho, em todo o Brasil, apresentou queda de 8,3%, na comparação com maio, de acordo com o levantamento da CheckOK, empresa de verificação eletrônica de crédito. De cada mil cheques compensados em junho, 52 foram devolvidos sem fundos; em maio, foram 57 em cada mil. Já na relação entre os meses de junho deste ano e de 2002, o número de cheques devolvidos por falta de fundos subiu 6,6%. "Dos 185,3 milhões de documentos compensados no mês passado, 9,7 milhões eram frios. Ou seja, de cada mil cheques compensados, 52 não tinham fundos." A CheckOK informa que esses números têm como base o total d e devoluções mensais de cheques (sem fundos, devolvidos pela primeira e pela segunda vez), cujos dados são fornecidos pelo Banco Central. A empresa informa também que o aumento da inadimplência foi registrado em 22 dos 27 Estados do País. As exceções foram Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Sergipe, que apresentaram queda na inadimplência.