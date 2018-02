Cheques e 13º sinalizam Natal robusto em 2009

"Os brasileiros estão honrando muito mais suas compras, negociando melhor as condições de pagamento com lojistas e encaixando os gastos com a renda mensal", comentou o vice-presidente da TeleCheque, José Antônio Praxedes Neto. "Com isso, o varejo fica mais confiante e oferece mais promoções em valor e prazo aos clientes, garantindo maior rentabilidade aos negócios e uma carteira de clientes mais saudável", comentou.

O aumento de R$ 84,8 bilhões em recursos na economia motivado pelo pagamento do 13º salário não leva em conta autônomos e assalariados que não têm registro na carteira de trabalho, o que é ilegal, mas é uma realidade para milhões de cidadãos. Para chegar ao cálculo deste montante, os técnicos do Dieese realizaram projeções levando em consideração dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgãos do ministério do Trabalho. Além disso, a instituição também analisou informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2008, mais dados do Ministério da Previdência e Assistência Social e da Secretaria do Tesouro Nacional.

Do total de 69,9 milhões de pessoas que vão receber o 13º salário neste final de ano, os empregados com carteira assinada representam 42,1 milhões, ou 60,3% do total. Deste público, ao redor de 1,8 milhão são empregados domésticos. Perto de 26,8 milhões são aposentados ou pensionistas da Previdência Social, o que equivale a 38,3% dos beneficiados. Um milhão de cidadãos que vai receber tal remuneração é composta de aposentados e beneficiários de pensão da União.