Cheques: inadimplência cai e transações crescem De acordo com a TeleCheque, empresa que presta serviço de consulta e garantia de cheques, a inadimplência com cheques caiu 8% e, em 12 meses, as transações aumentaram. O índice de inadimplência foi de 2,32%, contra 2,53% de 2000. Do total de cheques processados pela empresa no período - o que movimentou R$ 417,4 milhões -, cerca de 1,96% foram devolvidos pela segunda vez e 0,36% foram cheques roubados. A inadimplência média do varejo, calculada pelo Banco Central no ano passado, foi de 6,5%. A empresa estima que o valor movimentado pelos cheques à vista e pré-datados deva crescer 11% este ano, passando de R$ 1,8 trilhão para R$ 2 trilhões. De janeiro a maio deste ano, o crescimento foi de 3,5%. Em 2000, foram compensados 2,63 bilhões de cheques, sendo que 82% foram de valores abaixo de R$ 300,00 e 18% acima de R$ 300,00, de acordo com dados do Banco Central. Cerca de 40% do montante total foi recebido pelo varejo (R$ 720 bilhões). Destes, 72% eram cheques pré-datados. No primeiro semestre deste ano, o maior índice de inadimplência com cheque no varejo foi registrado no segmento de supermercados, onde atingiu 2,44%. Em seguida, veio o de acessórios automotivos (2,34%), materiais de construção (2,07%), farmácias e drogarias (2,01%) e postos de gasolina (1,36%). A inadimplência média do varejo no período foi de 2,32%.