Cheques pré-datados crescem 3,41% em janeiro A emissão de cheques pré-datados aumentou 3,41% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo revelou pesquisa divulgada hoje pela Telecheque. De acordo com o levantamento, os cheques pré-datados representaram 67,63% do volume financeiro total movimentado com cheques em janeiro, ante 65,40% em janeiro de 2005. Em relação a dezembro de 2005, quando o total de emissões pré-datadas foi de 70,39%, foi registrada uma queda de 3,93%. Na avaliação do vice-presidente da Telecheque, José Antônio Praxedes Neto, "o parcelamento tem se mostrado uma preferência dos consumidores não só quando o meio de pagamento é o cheque, com o cartão, por exemplo, os prazos também têm se alongado". "Diante deste cenário a inadimplência ganha destaque, isso porque com prazos maiores os consumidores ficam mais suscetíveis ao descontrole financeiro", observou. O Pará foi o Estado que registrou o maior índice de pré-datados em janeiro (80,42%), com aumento de 3,26% na comparação com o mesmo período do ano passado (77,88%). Em seguida, estão os Estados de Pernambuco (75,02%), Minas Gerais (74,41%), Amazonas (73,57%) e Rio de Janeiro (73,53%).