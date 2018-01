Cheques sem fundo aumentam em 30% no ano O volume de cheques devolvidos por falta de fundos de janeiro a setembro de 2001 aumentou 30% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo estudo nacional da Centralização de Serviços dos Bancos (Serasa). No acumulado de janeiro a setembro de 2001 foram devolvidos, em média, 12,9 cheques em cada mil compensados. No mesmo período do ano passado, a média foi de 9,9 devoluções a cada mil cheques compensados. Em setembro deste ano, o total de cheques devolvidos registrou a marca de 13,7 cheques devolvidos em cada mil compensados. A variação indicou uma alta de 47,3% na comparação com setembro do ano passado. De acordo a Serasa, os principais fatores que contribuíram para o crescimento de cheques sem fundos foram o alongamento nos prazos de recebimento de cheques pré-datados e a aceitação não tão criteriosa de empresas sem metodologia adequada de crédito. Como limpar o nome Limpar o nome do cadastro de restrição ao crédito não é uma tarefa fácil, principalmente quando o consumidor tem problemas com cheques sem fundos. O cheque sem fundo é aquele que é apresentado duas vezes à instituição financeira para compensação ou saque sem que se tenha saldo suficiente na conta corrente para o pagamento. Se o consumidor emitir um cheque sem fundos, o seu nome vai para a lista negra do cadastro de emitentes de cheques sem fundo do Banco Central (CCF) e da Serasa. Para retirar o nome do cadastro CCF e da lista de devedores do Serasa, o consumidor deve seguir os seguintes passos: - Procurar a agência bancária da qual é cliente e se apresentar como cliente que teve uma ocorrência de cheque sem fundos. - Solicitar ao seu banco todas informações sobre o número, valor e data do cheque que foi apresentado duas vezes sem saldo na conta corrente. - Em seguida, deve verificar nos canhotos de seus talões de cheque a quem foi emitido o cheque devolvido. O consumidor deve procurar a pessoa ou empresa que esteja com o cheque em mãos para regularizar o seu débito e recuperar o cheque. Se não conseguir localizar o portador do cheque, não há o que fazer. - Com o cheque em mãos, deve preparar uma carta, conforme orientação do gerente da sua conta bancária. Depois, juntar a carta ao original do cheque recuperado, recolher as taxas de devolução do cheque e protocolar uma cópia destes documentos para regularizar a situação no Banco Central. - Para estar ciente que a sua situação está regularizada junto ao CCF, o consumidor deve exigir o protocolo de comunicação de regularização, que o banco do qual é cliente envia para o Banco do Brasil (BB). O Banco do Brasil é o encarregado pelo Banco Central de processar e atualizar o arquivo do CCF. - Após realizar todos esses passos, o consumidor tem seu nome excluído até o último dia da quinzena subseqüente ao pagamento da dívida. - O Banco Central repassará automaticamente seus dados ao sistema do Serasa que, por sua vez, vai liberar o nome junto à empresas e instituições que concedam crédito. Serasa tem serviço de orientação A Serasa oferece um serviço de orientação completa para quem está com problemas de cheque sem fundo no mercado, título protestado, anotação de ação judicial ou de dívida vencida. Conhecido como Serviço Gratuito de Orientação ao Cidadão, o serviço pode ser encontrado nas instalações do Serasa nas capitais e principais cidades do Brasil ou no site da instituição: www.serasa.com.br. Para efetuar a consulta nas instalações do Serasa de sua cidade, o consumidor deve levar RG ou carteira profissional e o Cadastro de Pessoa Físicas