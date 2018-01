Cheques sem fundos têm maior marca desde 91 O índice de cheques sem fundos em julho de 2003 atingiu 16,8 cheques a cada mil devolvidos, segunda maior marca já registrada desde 1991, ano em que foi criado o índice. Levantamento da Serasa revela que o volume de cheques devolvidos por falta de fundos (em relação ao total de compensados), de janeiro a julho de 2003, apresentou alta de 10,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a pesquisa, nos sete primeiros meses de 2003 foram devolvidos em média 15,9 cheques por falta de fundos a cada mil compensados, a maior marca desde 1991, quando o índice foi criado. No acumulado do ano de 2002, o número de devoluções foi de 14,4 cheques a cada mil. Na comparação mensal, julho de 2003 em relação ao mês anterior, o volume de cheques sem fundos apresentou alta de 9,8%. No sétimo mês de 2003, foram devolvidos 16,8 cheques a cada mil compensados, enquanto junho registrou 15,3 cheques sem fundos a cada mil. Entretanto, julho tem um número de dias úteis maior do que junho, o que causa um ?efeito calendário? nas estatísticas da relação mensal, tornando junho uma base menor para comparação e, portanto, com variação maior em julho. O volume de cheques sem fundos registrou acréscimo ainda maior na comparação anual, entre julho de 2003 e mesmo mês do ano anterior. O crescimento foi de 21,7%. De acordo com o estudo, em julho de 2002, foram registrados 13,8 cheques devolvidos a cada mil compensados, em todo o País.