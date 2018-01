Cheques sem fundos: volume bate recorde em março Estudo nacional divulgado há pouco pela Serasa revela que o volume de cheques sem fundo no País cresceu 15,3% em março em comparação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com o levantamento, foram 12,8 cheques devolvidos em março de 2001 a cada mil compensados. Esta é a maior marca já registrada desde 91, quando foi criado o índice do volume de cheques sem fundos.