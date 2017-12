Cheques terão mudança na data de abertura informada pelo banco Os bancos não vão mais poder imprimir nos cheques a data de abertura da conta corrente dos seus clientes. No lugar, eles terão que incluir a expressão "Cliente do Sistema Financeiro Nacional desde" e a data. Em estudo desde 2001 pelo Banco Central (BC), a mudança foi aprovada hoje pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para estimular uma maior concorrência no País entre as instituições financeiras. Os bancos terão prazo até 30 de abril de 2005 para se adequarem a nova regra. Com a medida, o cliente poderá pedir ao banco para colocar a data em que teve aberta a sua primeira conta corrente no Sistema Financeiro Nacional, mesmo que tenha sido em outra instituição financeira. Para isso, o cliente poderá pedir a sua ficha cadastral ao banco no qual teve a primeira conta aberta e apresentar à instituição financeira atual ou aquela em que queira abrir uma nova conta. Ao anunciar a medida, o diretor de Normas do Banco Central (BC), Sergio Darcy, explicou que a impressão da data da abertura da conta era um entrave para o cliente escolher outro banco, já que, com a mudança de instituição, o cheque apresentava uma nova data. Segundo Darcy, os clientes recentes vinham tendo dificuldade de ter o cheque aceito no comércio, justamente devido ao pouco tempo de abertura da conta. Para evitar esse tipo de aborrecimento, muitos clientes preferiam não mudar de banco, mesmo que outra instituição financeira apresentasse vantagens. "Ao mudar de banco, o cliente vinha enfrentando problemas no comércio", disse Darcy. Segundo Darcy, caberá ao cliente prestar ao banco as informações cadastrais que contêm a data em que ingressou no Sistema Financeiro Nacional. Se ele não der essa informação, o banco poderá colocar no cheque a data em que o cliente abriu a conta na sua instituição.