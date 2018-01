Chesf sai de prejuízo para lucro de R$ 627,118 milhões A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco registrou lucro líquido de R$ 257,750 milhões no terceiro trimestre. O lucro acumulado em nove meses foi de R$ 627,118 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 221,679 milhões apurado de janeiro a setembro de 2002. A receita líquida foi de R$ 2,208 bilhões, com aumento de 20,52%. O lucro bruto cresceu 24,76%, para R$ 1,350 bilhão. As despesas operacionais somaram R$ 781,240 milhões, contra R$ 1,383 bilhão no mesmo período do ano passado. A despesa financeira líquida foi de R$ 684,406 milhões, ante despesa de R$ 406,772 milhões. O lucro operacional ficou em R$ 568,939 milhões em nove meses, contra prejuízo de R$ 296,232 milhões em igual período de 2002. No dia 30 de setembro, o patrimônio líquido era de R$ 10,113 bilhões.