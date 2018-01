Chile busca acordos comerciais com Peru e Bolívia Depois de assinar acordos de livre comércio com Estados Unidos, União Européia e Coréia do Sul no ano passado, o Chile vai dedicar-se agora a fazer o mesmo com o Peru e a Bolívia em 2003. Os dois países andinos, que já foram parceiros (mais políticos do que comerciais) no então Pacto Andino, que deu origem à Comunidade Andina de Nações (CAN) ? hoje sem o Chile ?, serão prioridade máxima do governo chileno neste primeiro semestre. Com isso, o Chile sai à frente do resto dos países latino-americanos em busca de mais e novos mercados para seus produtos. Os responsáveis pelas negociações comerciais do Chile informaram que já foram marcadas importantes reuniões com representantes dos governos peruano e boliviano até antes do fim do primeiro trimestre. A intenção do Chile é, primeiro, aprofundar os atuais Acordos de Complementação Econômica (ACEs) no âmbito da Aladi (Associação Latino-americana de Integração) para, depois, assinar acordos de livre comércio. Nos dias 21 e 22 de janeiro, por exemplo, negociadores chilenos vão reunir-se com representantes da Bolívia em Santiago. Dois meses depois será a vez do Peru. Nos dois casos, o governo do presidente Ricardo Lagos já definiu os pontos-chave para sentar-se à mesa de negociações em busca de acordos bem mais amplos do que os ACEs. Com a Bolívia, o atual acordo no âmbito da Aladi, que é um dos mais limitados que o Chile tem hoje em toda a América Latina, deverá ser ampliado em um primeiro momento. Atualmente, apenas 500 produtos têm o benefício das preferências tarifárias dos ACEs. Este universo representa apenas 50% do comércio entre os dois países. Por isso, a idéia do Chile é incorporar ao ACE todos os produtos da pauta comercial entre os dois países. Mas a meta do governo chileno será mesmo um acordo de livre comércio com a Bolívia, que inclua serviços e investimentos. Por sua vez, a agenda boliviana na mesa de negociações inclui metas para reduzir o desequilíbrio que existe na sua balança comercial com o Chile. Para isso, a Bolívia deve pedir maior abertura para seus produtos agrícolas, principalmente açúcar, carne, soja e outras oleaginosas, hoje não incluídos no ACE. É bom lembrar que esses itens agrícolas são também de grande interesse do Brasil. Com o Peru, a meta do governo chileno é avançar, no menor prazo possível, no plano da redução tarifária para produtos manufaturados, entre eles os têxteis, também de interesse brasileiro. Economistas chilenos afirmam que os acordos comerciais com os EUA e com a União Européia assinados no decorrer do passado foram os fatos mais importantes para a economia chilena em 2002. Alguns países devem perguntar-se o que o Chile ganha com esse acordos, já que é uma das economias mais abertas do Continente. "A abertura foi crucial para o desempenho do país na época de ouro (de 1985 a 1997), já que contribui para a eficiência e a produtividade das empresas chilenas. Mas o maior beneficiado foi o consumidor, que teve acesso a produtos novos e mais baratos", diz o economista Felipe Larraín, em artigo publicado no jornal El Mercurio. Para Larraín, embora a abertura traga sempre alguns aspectos maléficos, os benefícios sempre são maiores do que os prejuízos. Recente estudo do Banco Mundial (Bird) mostra que, durante a década de 90, a renda por habitante dos países emergente mais globalizados (mais abertos comercial e financeiramente) cresceu 6% a mais do que nas nações menos abertas. O Bird conclui ainda que os países que realizaram esforços sérios para abrir suas economias na década passada, entre eles China, Vietnã e Índia, entre outros, reduziram significativamente os níveis de pobreza.