Chile cresce 4,8% no acumulado de 12 meses até maio A atividade econômica do Chile cresceu 4,8%, em maio, na comparação com igual mês de 2003, de acordo com o índice Imacec, divulgado pelo Banco Central do país. O crescimento ficou no piso das estimativas de seis economistas consultados pela Dow Jones. A estimativa média era de expansão de 5,4%, com o mais otimista prevendo crescimento de 6%. O Imacec engloba 90% do Produto Interno Bruto. No relatório de política publicado em 1º de junho, o Banco Central manteve inalterada a sua estimativa de crescimento para esse ano - de 4,5% a 5,5%. No ano passado, a economia chilena cresceu 3,3%. As informações são da Dow Jones.