Chile descarta reinício de importações da carne brasileira O Serviço Agrícola e de Criação de Gado (SAG) do Chile descartou nesta quarta-feira o reinício imediato das importações de carne bovina brasileira, suspensas desde outubro de 2005 com o surgimento de focos de febre aftosa no País. O Brasil "apresenta o mesmo nível de risco que em outubro", afirmou o diretor do SAG, Francisco Bahamonde, diante das informações de que as importações seriam reiniciadas em breve a partir de estados livres do contágio. Hoje a doença está presente apenas no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Bahamondes disse, em entrevista à rádio Cooperativa, que a suspensão da importação da carne brasileira é fruto da falta de garantias de que não acontece transporte de animais de áreas infectadas para localidades livres da doença. Pedido As autoridades brasileiras pediram ao Chile que autorize as importações provenientes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Para comprovar que estão livres da aftosa apresentaram documentos, mas Bahamaondes disse que a verificação dos dados demorará várias semanas. "Lá existem menos complicadores, porém é necessário realizar uma análise de risco", declarou. Segundo ele, "uma delegação de inspetores viajará para os estados brasileiros para verificar os dados apenas se o relatório for aceito sem objeções". Exportação Brasil e Argentina são os maiores fornecedores de carne bovina do mercado chileno, que em 2005 importou o equivalente a mais de US$ 500 milhões desses produtos.