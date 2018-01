Chile deve assinar tratado de livre comércio com Japão O ministro chileno das Relações Exteriores, Alejandro Foxley, anunciou nesta quarta-feira que o governo da presidente Michelle Bachelet espera assinar em março o Tratado de Livre Comércio com o Japão. "Assinaríamos o tratado possivelmente no dia 27 ou 28 de março", calculou o chanceler chileno. Segundo ele, perto do mês de outubro a presidente Bachelet deve ir ao Japão para ratificar o acordo com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Nessa ocasião, afirmou Foxley, "começará efetivamente a liberalização dos mercados entre os dois países". As negociações entre o Chile e o Japão começaram no início de 2006. Em 2005, o Japão exportou ao mercado chileno um total de US$ 4,536 bilhões. Os automóveis representam metade das exportações japonesas ao Chile. As vendas chilenas para o mercado japonês, em 2005, foram de US$ 941 milhões. O cobre representa metade das exportações do Chile para o Japão.