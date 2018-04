Chile deve habilitar frigorífico brasileiro Frigoríficos brasileiros conseguiram do governo chileno o compromisso de que nos próximos dois meses será enviada ao Brasil uma missão técnica para vistoriar e liberar um número maior de unidades industriais. Atualmente, 8 empresas, com 16 unidades certificadas, estão autorizadas a exportar para o mercado chileno. "A ideia é habilitar pelo menos as 41 plantas que existiam em 2005, antes do embargo chileno por conta dos casos de febre aftosa", afirma Otavio Cançado, diretor da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). Representantes chilenos pretendem passar pelo Mato Grosso do Sul.