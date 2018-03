Chile e Índia acertam negociações para acordo de livre comércio Os governos do Chile e da Índia concordaram em abrir negociações para um acordo de livre comércio. Segundo o chefe da divisão de Relações Econômicas do Ministério das Relações Exteriores do Chile, Osvaldo Rosales, as negociações começarão em agosto. Ele acrescentou que um acordo de livre comércio permitirá ao Chile triplicar suas exportações para a Índia, que estão na casa dos US$ 220 milhões por ano; as exportações indianas para o Chile somam US$ 70 milhões por ano. Rosales disse que os dois países já trocaram listas de produtos que poderão ser incluídos no acordo. O Chile já tem acordos de livre comércio com os EUA, a União Européia, o México e a Coréia do Sul. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.