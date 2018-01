Chile é prejudicado pela crise argentina A Câmara de Comércio de Santiago do Chile anunciou que o comércio chileno perdeu entre US$ 530 milhões e US$ 600 milhões por causa da crise econômica argentina. Esta perda equivale a 1% do PIB chileno. A crise argentina atingiu as exportações e o turismo do Chile, além dos lucros das empresas chilenas instaladas deste lado da Cordilheira dos Andes. Na Argentina, as empresas chilenas estão solidamente instaladas em áreas tão diferentes como lojas de departamentos à distribuição de energia elétrica. Ao longo da década de 90, elas prosperaram. Mas com a recessão que já dura quatro anos e meio, além do "corralito" (semicongelamento de depósitos bancários) e o "corralón" (confisco dos prazos fixos), a queda do poder aquisitivo dos argentinos despencou. Desta forma, entre janeiro e setembro deste ano, as filiais empresas chilenas neste país perderam US$ 190 milhões. As vendas chilenas ao território argentino, entre janeiro e outubro deste ano caíram em US$ 297 milhões em comparação com o volume do ano anterior. Os setores mais atingidos foram a agricultura chilena, que teve uma queda de 80,7% em suas vendas à Argentina; a mineração, com perdas de 75,1%; e a indústria, que teve uma redução de 61%. Outro fator que atingiu os chilenos foi a desvalorização da moeda argentina, que passou de uma paridade de um a um com o dólar para uma relação de US$ 1 para 3,52 pesos. Com a desvalorização argentina, fazer turismo no Chile ficou mais caro, e conseqüentemente, o fluxo de turistas despencou para 343 mil turistas argentinos, ou, 177 mil a menos que no ano passado.