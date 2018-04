CHile e UE encerram negociação sobre livre comércio Finalmente Chile e União Européia (UE) anunciaram nesta sexta-feira o encerramento das negociações do Tratado de Livre Comércio e dos acordos de diálogo político e cooperação. Um anúncio que até as primeiras horas da manhã não estava confirmado, depois dos negociadores da área de comércio terem trabalhado durante toda a madrugada. A ministra chilena de Relações Exteriores, Soledad Alvear, e o comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, tiveram que bater o martelo no tema sobre pesca para que, então, o acordo fosse dado como encerrado. A UE é o parceiro internacional mais importante para o Chile. No ano passado, as exportações chilenas ao mercado europeu foram de US$ 5,1 bilhões. Para a UE, o Chile representou US$ 18 bilhões em investimentos em 2001. Os principais países investidores são Reino Unido, Itália, Holanda e Espanha, representando este último mais de 50% dos investimentos. "Para nós, os europeus hoje têm mais peso na balança comercial do que outros países. Há dois anos, computamos US$ 10 bilhões de investimentos externos e 70% representavam inversões européias, principalmente espanholas", afirmou a ministra chilena das Relações exteriores, Soledad Alvear, à Agência Estado, ao fazer uma análise sobre a negociação. Boa mistura "O acordo com o Chile é importante para a UE porque tem uma mistura de liberalização do comércio de bens e serviços e regras, dando uma boa mistura e fazendo com que a proporção de regras ofereça mais acesso ao mercado para nós", afirmou o comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, no encerramento das negociações. Na área de pesca, Chile e UE acordaram que os europeus poderão participar de joint-ventures em empresas pesqueiras. Ficou acordado também que os europeus poderão pescar em barcos com bandeiras chilenas dentro das 200 milhas, consideradas zona econômica do Chile, o que não acontece atualmente. No setor industrial, 98% dos produtos terão liberalização imediata a tarifa zero. Regra de origem foi um tema pendente até a reta final da negociação e extremamente ligado ao setor industrial, porque a indústria chilena é reconhecida como agregadora de insumos externos. Os europeus deram uma maior abertura ao Chile nestes casos, prevendo uma escala de liberalização de até 3 anos para este produtos com maior valor de insumos externos, como eletrodomésticos, bicicletas e as conservas, onde importam, por exemplo, tanto o açucar, quanto as latas. Os chilenos com este acordo de Regra de Origem devem melhorar os fluxos de câmbio do setor, que hoje é da ordem de US$1,5 bilhão. Para o setor agrícola, vários produtos terão liberalização imediata a tarifa zero, mas a desgravação tarifária prevê um máximo de 8 anos para os produtos mais sensíveis. Vinhos e bebidas destiladas também fizeram parte do pacote de "problemas finais". O Chile é o quinto maior exportador mundial de vinho atrás da França, Itália, Espanha e Austrália é muito sensível as vendas internacionais. O consumo interno absorve 40% da produção, enquanto as exportações vêm caindo nos últimos anos. A discussão partiu do princípio de que a UE privilegia a indicação geográfica; enquanto o Chile privilegia o direito de marca. Ou seja, champanhe, por exemplo, era usado de formas distintas. Para compensar esta briga, os chilenos ganharam compensações em outras áreas. Os europeus ganharam em serviços financeiros uma reivindicação forte. Os chilenos concordaram em abrir ainda mais o marcado, facilitando a entrada de produtos ao retirar "algumas reservas e discriminações" alegadas pelos europeus, como por exemplo, "o teste de necessidade econômica a que deve se sujeitar qualquer serviço financeiro pretendido no Chile". O que o Chile quer da Europa Os negociadores chilenos na Europa querem atrair inversões de capitais em todos os setores, no entanto os mais procurados são os setores de minério, considerando que o Chile é o maior produtor mundial de cobre; eletricidade, telefonia e alimentos. A produção de salmão no sul do país é resonsável por 7% do total das exportações chilenas. Hoje o Chile é o segundo exportador mundial de salmão, depois da Noruega, "quando há 12 anos não produzíamos nada e creio que transmitimos credibilidade ao mercado internacional neste setor, porque temos algumas sondagens de investimentos suecos na exploração do salmão", afirmou a ministra. O encerramento das negociações , depois de dois anos de negociação, não significa, na prática, que o acordo será ratificado. Agora será traduzido em 11 idiomas e enviado a todos os Estados membros para rubrica. Assim, o presidente chileno, Ricardo Lagos, e o presidente da Comissão européia, Romano Prodi, poderão assiná-lo. Ainda ssim, deverá passar pelo Parlamento Europeu e também ser aprovado em todos os parlamentos nacionais, para depois receber a aprovação final do Conselho de Ministros da União européia. Simbolicamento, Lagos e Prodi assinarão o fim do Acordo na Cúpula de Madri, prevista para os dias 17 e 18 de maio, quando estarão presentes todos os chefes de Estado e governo da Europa, América Latina e Caribe.