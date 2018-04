Chile e UE podem fechar negociações de comerciais; mas há impasses Começou nesta segunda-feira a fase final das negociações entre Chile e União (UE), prevista para durar 15 dias, em Bruxelas. Para os chilenos, os temas sensíveis serão vinhos e pesca. Os europeus brigam para uma maior abertura em serviços financeiros e mercado público. O compromisso de ambos é que o Acordo esteja pronto para a Cúpula de Madri, onde estarão reunidos os chefes de governo e Estado da UE, América Latina e Caribe. "Estão acordados os capítulos sobre política e cooperação, além dos temas camerciais sobre facilitação de negócios, propriedade intelectual, normas técnicas e cooperação aduaneira, além de algumas partes sobre os temas sensíveis", declarou nesta sexta-feira, o diretor multilateral de comércio da UE, Hervé Jouanjean. Ele explicou que era previsto chegar à reta final da negociação com um engarrafamento de problemas, porque usaram a estratégia de deixar para o fim os temas mais sensíveis. "Vinhos e bebidas destiladas é o capítulo mais complexo da negociação. Entre outros itens sensíveis, a UE privilegia a indicação geográfica; enquanto o Chile privilegia o direito de marca. Ou seja, champanhe, por exemplo, é usado de formas distintas e por isso precisamos conciliar os sistemas", afirmou à Agência Estado o embaixador da Missão do Chile junto à UE, Alberto Van Klaveren. Fora o uso de expressões tradicionais como champagne e cognac velhas reivindicações francesas, há outras marcas específicas que estão sendo negociadas em denominação geográfica, envolvendo por exemplo, a Grécia, que faz questão dos nomes de duas bebidas, como os licores Uso e Grapa. "Já reduzimos os pontos polêmicos a um mínimo razoável, creio que estejam faltando uns 30% para fechar indicação geográfica", explicou Van Klaveren. Para compensar esta briga, os chilenos querem transição de período para as marcas que perderão eventualmente o mercado europeu, assim como compensações, ou seja, os chilenos admitem perder o mercado para algumas marcas, mas querem ganhar em outros temas. "Estamos trabalhando com as duas hipóteses", admitiu o embaixador chileno. Os europeus são mais cautelosos: "Faça-me esta pergunta ao final das negociações, temos que ir com cuidado; não queremos cometer os erros que fizemos com a África do Sul", comento u Hervé Jouanjean. No Acordo com a África do Sul, negociado em 1999, a Comissão Européia aceitou incluir tanto uma transição de período, quanto acordou algumas compensações, mas ao final não obteve a ratificação do Conselho da União Européia neste capítulo do Acordo, tendo a resistência principalmente de Itália, Portugal, França e Grécia. As duas partes tiveram que negociar este item em separado, o que foi um desgaste para ambos os lados. Regras de Origem Os chilenos "pedem aos europeus que sejam mais generosos". Os europeus alegam que a indústria chilena é altamente transformadora e "isto nos impõe um problema, porque qualquer concessão feita ao Chile servirá de exemplo em outras negociações multilaterais", justifica Jouanjean. A indústria chilena é reconhecida como agregadora de insumos externos, principalmente nas indústrias de conservas, onde importam, por exemplo, tanto o açúcar, quanto as latas. O fato é que os chilenos querem melhorar os fluxos de câmbio do setor agro-industrial, que hoje é da ordem de US$ 1,5 bilhão. Pedem ainda abertura de mercado para produtos agrícolas. O Chile reclama a liberalização das barreiras tarifárias e não tarifárias para alguns de seus produtos que pagam "taxas altas de importação apesar das safras não serem coincidentes, pelas diferenças climáticas", explica Van Klaveren. O Chile quer liberalização plena para vinhos, algumas frutas,como kiwi e o segmento dos berries; além dos produtos agro-industriais. Hervé Jouanjean afirmou que no acesso agrícola os chilenos estão sendo ambiciosos, apresentando uma lista que basicamente abrange "as nossas negociações com o mundo todo". Pesca Assunto que atinge diretamente os espanhóis, chega à reta final das negociações com vários itens em aberto. "O Chile tem uma regra muito marcante e especial em relação à pesca. É extremista em relação ao espaço internacional", afirmou Hervé Jouanjean. Os europeus alegam que as regras chilenas proíbem a pesca em suas águas e também não permitem investimentos em empresas pesqueiras. O impasse, entre outros argumentos, está nos termos do texto que está sendo redigido. "Queremos trocar ´poderá investir´ por ´terá o direito de investir´", afirmou o diretor de comércio multilateral da UE. Os europeus, por seu lado, aguardam a proposta definitiva sobre serviços financeiros. "Estou aguardando esta proposta para domingo, antes de começarmos a negociação e posso adiantar que espero uma abertura maior do que já temos", previu Jouanjean, afirmando ainda que quer um mercado aberto para as companhias européias e "parece que os chilenos têm medo neste campo". Jouanjean reconhece que o mercado financeiro chileno já tem um alta grau de abertura. A Europa está presente nos segmentos de seguros, bancos, setores privados de saúde, mas há uma intenção de entrar no sistema de seguro social, o que causa um impasse, porque no Chile este sistema é público. "A Europa quer fazer deste Acordo um campo de fermentação para outras negociações multilateriais, porque já temos um alto grau de abertura neste sentido; então a margem agregadora não poderá ser tão grande", analisa o embaixador chileno. Para mercados públicos, os europeus querem aumentar suas participações em níveis municipais e ainda nas licitações de empresas. "Precisamos avaliar ainda a amplitude desta abertura de mercado que será proposta", limitou-se a comentar Hervé Jouanjean. Cúpula de Madri O Chile e a União Européia ratificaram na rodada de fevereiro, em Bruxelas, o compromisso de encerrarem as negociações antes de maio. Isto não quer dizer que, na prática, o Acordo estará assinado, porque os documentos devem passar por advogados de ambos os lados e também devem ser aprovados nos devidos Parlamentos. Mas, existe o esforço político para que o encerramento seja anunciado na Cúpula de Madri, prevista para os dias 17 e 18 de maio, quando estarão presentes todos os chefes de Estado e governo da Europa, América Latina e Caribe. Os chilenos desembarcam este fim de semana na capital européia para a décima e última rodada de negociação, com uma delegação de 40 diplomatas, além de representantes da sociedade civil. Somente para a segunda semana, está prevista a chegada da ministra chilena das Relações exteriores, Soledad Alvear. O Acordo Global entre Chile e UE começou a ser negociado em janeiro de 2000. "Esta será a última rodada de negociação entre chilenos e europeus (...) estamos otimistas", declarou o diretor de comércio multilateral da UE, Hervé Jouanjean. "Vamos terminar as negociações em 15 dias", afirmou o embaixador chileno, Alberto Van Klaveren.