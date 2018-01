Chile estuda suspender parte de restrição à carne brasileira O Chile estuda suspender parcialmente a restrição à importação de carne brasileira, para suprir o déficit gerado pela limitação à carne bovina da Argentina, após a detecção de um foco de febre aftosa. Assim informou hoje Claudio Ternicier, responsável da divisão de Proteção Pecuária do Serviço Agrícola e de Criação de Gado (SAG), que explicou que a diferença entre os focos de aftosa registrados na Argentina e no Brasil é que neste último país a doença está dividida por zonas. Em 11 de outubro passado, o SAG suspendeu por seis meses a importação de carne bovina e produtos pecuários do Mato Grosso do Sul, mas três dias depois ampliou a medida para todo o país. Neste momento, segundo Ternicier, o Brasil está enviando muitas informações que poderiam dar garantia para alguns estados. "Poderia haver uma decisão diferenciada, e nos próximos meses suspender (a proibição) de alguns estados", disse. Ontem, o Chile suspendeu temporariamente a entrada de produtos de origem animal procedentes da Argentina, após o foco detectado na província de Corrientes, que faz fronteira com Brasil, Uruguai e Paraguai. O Serviço Agrícola e de Criação de Gado aplicou uma quarentena de seis meses a partir do momento em que forem eliminados os últimos rastros da doença. Desta maneira, disse, evitaria um ressurgimento da doença quando o comércio for retomado.