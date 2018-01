Chile fecha acordo de livre comércio com os EUA O presidente do Chile, Ricardo Lagos, anunciou que fechou, nesta madrugada, um acordo definitivo para um tratado de livre comércio entre o seu país e os EUA. "Demos um passo muito importante para o Chile. Após onze anos, fechamos um bom acordo com os EUA. Teremos um acordo de livre comércio que significará mais empregos, trabalho e desenvolvimento", afirmou Lagos, em entrevista concedida em uma escola de Santiago e transmitida pela Radio Cooperativa. "Essa tarefa (de negociação) começou com George Bush pai e terminou com seu filho", declarou. Nos últimos dias, havia sinais de que a rodada de Washington, a 14ª de um ciclo que começou em 2000, culminaria em um fracasso, diante das divergências sobre alguns temas sensíveis. As principais discordâncias referiam-se à cobrança pelo Chile de um tributo sobre o capital de curto prazo, à dificuldade do acesso de produtos agro-industriais chilenos ao mercado norte-americano e aos direitos sobre propriedade intelectual. Os detalhes do acordo serão apresentados hoje em Washington, após uma reunião entre os ministros chilenos de Relações Exteriores, Soledad Alvear, e da Fazenda, Nicolás Eyzaguirre, com o representante comercial para os EUA, Robert Zoellick.