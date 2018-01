Chile interrompe embargo à carne brasileira O Chile interrompeu nesta terça-feira a proibição das importações de carne bovina de dois Estados brasileiros, após confirmar que ambos estavam livres de focos de febre aftosa, informou nesta terça-feira o Ministério da Agricultura do país. A decisão acaba com um embargo de oito meses, iniciado em outubro passado quando foram detectados surgimentos da doença nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. "A análise entregue conclui que nos referidos Estados se superaram as condições que levaram a suspender durante o ano de 2005 o ingresso de carne bovina desossada", disse o ministério em comunicado. Até o ano passado - quando foram suspensas as importações - O Brasil era o maior provedor de carne para o Chile.