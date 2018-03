Chile quer que Petrobras participe de licitação de 10 áreas O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, confirmou nesta sexta-feira, 26, que o governo do Chile quer convidar a estatal brasileira para participar de uma licitação de dez áreas consideradas promissoras para produção de petróleo e gás na região do Estreito de Magalhães, no extremo sul do país. O executivo, porém, disse que a empresa ainda não decidiu se aceitará o convite. "Ainda não sabemos, trata-se de uma questão técnica", afirmou. Gabrielli disse que balanço entre oferta e a demanda mundial de petróleo está equilibrado e isso sinaliza uma menor volatilidade nos preços da commodity em 2007. "Para a indústria petrolífera, não há nenhuma razão para os preços do petróleo mudarem de seus atuais níveis", disse, após participar de uma série de seminários sobre energia realizados durante o Fórum Econômico Mundial. Gabrielli, no entanto, observou que "há uma enorme sensibilidade a fatores geopolíticos, que podem eventualmente causar grandes oscilações nos preços".