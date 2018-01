Chile quer rever acordo de livre comércio com o Mercosul O governo chileno propôs hoje ao Brasil a revisão do acordo de livre comércio entre o Chile e o Mercosul, fechado no fim de 1996. O diretor-geral de Política Exterior do Ministério das Relações Exteriores do Chile, Carlos Furche, afirmou hoje que o objetivo será atualizar esse tratado ao mesmo nível de liberalização a que o Chile alcançou com outros parceiros. Uma das condições para isso, portanto, seria a negociação também de compras governamentais, investimentos e liberalização de serviços. "O acordo já tem quase dez anos. Naquela época, o investimento do Chile do exterior era incipiente. Hoje, o país tem investimentos de cerca de US$ 30 bilhões, dos quais mais da metade está no Mercosul", afirmou Furche. Para o diretor-geral, esse fenômeno deverá estender-se, com ingressos maiores de investimentos no Chile em decorrência dos acordos que o país firmou com o resto do mundo. O Chile tem acordos de livre comércio com os Estados Unidos, o México, o Canadá, a União Européia, o Mercosul, a Coréia do Sul. Está em negociação com a China e deverá, até o final do ano, iniciar as conversas com o Japão. Também deverá concluir em 2005 acordos de preferências tarifárias com o peru e com o Equador. Nas conversas que manteve nos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de Relações Exteriores, Furche enfatizou o interesse de Santiago em favor da retomada das negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e, para tanto, o Chile se propõe a intermediar as discussões entre o Brasil e os Estados Unidos sobre os pontos mais sensíveis. "Queremos que os fluxos de comércio sejam os mais abertos possível", afirmou.