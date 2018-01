Chile reduz de 7% para 6% alíquota de importação O Chile iniciou 2003 reduzindo de 7% para 6% a alíquota geral e linear que incide sobre todos os produtos importados. A medida faz parte da última etapa do processo de redução tarifária unilateral que o Chile iniciou em janeiro de 1999 e que, em apenas cinco anos, fez cair de 11% para 6% a alíquota (única) de importação, a mais baixa em toda a história do país. De acordo com setores ligados ao comércio exterior chileno, cerca de 60% das importações serão beneficiadas com a nova alíquota, a mais baixa cobrada na América do Sul. Outros 40% do universo de itens importados têm tarifas menores em decorrência de acordos de livre comércio que o Chile assinou com outros países. Produtos da União Européia e a Coréia do Sul, por exemplo, pagarão tarifas em torno de 3,2%. Projeções estimam que as importações chilenas devem alcançar US$ 17 bilhões este ano. Segundo essas estimativas, o custo da redução tarifária representará para o fisco perdas de pelo menos US$ 102 milhões, que serão neutralizadas com o aumento do volume de importações, que ficarão mais baratas. O governo do presidente Ricardo Lagos decidiu ainda aumentar o imposto ao tabaco e aos combustíveis e reduzir de 6% para 3% alguns dos benefícios concedidos aos exportadores, com os quais esse setor deixará de receber reembolsos de quase US$ 100 milhões. A nova alíquota de importação do Chile - um dos maiores impedimentos para o ingresso no Mercosul, onde a tarifa média está entre 12% e 14% - reforça ainda mais a política de abertura comercial incentivada durante os dois últimos governos. A redução de 7% para 6% na alíquota de importação é o fim de um processo de abertura que começou em meados da administração de Eduardo Frei, entre 1994 e 2000. Em 1998, o então governo Frei iniciou, de forma unilateral, a redução das tarifas das importação a um ritmo de 1 ponto porcentual a cada ano a partir de 1999. Assim, no primeiro ano, a tarifa caiu de 11% para 10%, até chegar a 6% no dia 1º de janeiro deste ano.