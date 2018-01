Chile sediará Fórum Econômico Mundial sobre América Latina O Chile será a sede de uma reunião do Fórum Econômico Mundial sobre a América Latina, que reunirá em Santiago cerca de 300 especialistas em economia, representantes de Governos, empresários, acadêmicos e da sociedade civil, informaram hoje fontes oficiais. A reunião está prevista para 25 e 26 de abril de 2007 e o tema central do debate será "O poder de uma agenda regional positiva", informou o ministro da Fazenda chileno, Andrés Velasco, em reunião com a imprensa estrangeira. Velasco afirmou que a reunião será uma oportunidade para discutir a forma de combinar um maior crescimento econômico com uma sólida rede de proteção social na América Latina. O ministro explicou que o encontro de Santiago, que continuará o diálogo entre os líderes da região iniciado em São Paulo, em abril, tem como objetivo dialogar, compartilhar melhores práticas, estabelecer associações, definir planos de ação e desenvolver soluções para os temas de maior relevância para os países. Velasco disse que, após as eleições realizadas este ano no continente, em 2007 "haverá 12 chefes de Governo recentemente eleitos e comprometidos a obter uma mudança positiva para a América Latina". O encontro internacional será estruturado ao redor de cinco grandes temas: tendências mundiais; perspectivas e prioridades para a América Latina; Chile: conquistas e desafios; compreensão dos líderes de Governo e empresários e como alcançar um alto crescimento econômico com distribuição eqüitativa da renda.