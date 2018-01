Chile voltará ao grupo andino como membro associado O governo chileno e a Comunidade Andina de Nações (CAN) formalizaram nesta sexta-feira a criação de uma comissão mista para tratar da adesão do Chile ao bloco como membro associado. Esse movimento do Chile - país mais liberalizado da América do Sul e com a maior quantidade de acordos de livre comércio - se dá sete meses depois da retirada da Venezuela da CAN e quase 30 anos depois de sua decisão de abandonar essa comunidade, da qual era membro pleno. Segundo o chanceler chileno, Alejandro Foxley, o Chile poderá dar assistência à CAN na sua negociação de um tratado de livre comércio com a União Européia, cuja negociação foi lançada em maio passado. Também permitirá a ambos os lados explorar áreas de desenvolvimento conjunto nos segmentos comercial, de investimentos, de educação e de investigação, bem como aproveitar melhor as relações com a Ásia. A Comissão Mista terá um prazo de 180 dias para apresentar as condições para a adequação do Chile às normativas da CAN, na condição de membro associado. O Chile já é associado ao Mercosul. São países-membros da CAN a Bolívia, a Colômbia, o Equador e o Peru.