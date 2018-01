China aceita certificado da soja brasileira O governo da China aceitou oficialmente a certificação provisória do Brasil para as exportações de soja, confirmou o diretor do Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal (DDIV) do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro. Segundo Ribeiro, o ministério recebeu hoje da Embaixada do Brasil em Pequim um e-mail enviado pelo Ministério da Agricultura da China, confirmando a aceitação do certificado brasileiro. A certificação provisória valerá até o dia 20 de setembro. Ribeiro não descartou a possibilidade de prorrogação. Após 20 de setembro, o Brasil terá que apresentar um certificado definitivo, que informe aos chineses que tipo de soja (convencional ou transgênica) eles estão comprando. A proposta do texto de certificação provisória foi apresentada no dia 14 de janeiro ao embaixador da China no Brasil, Jiang Yuande, pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. No texto, o governo brasileiro informa que ?a soja brasileira oficialmente é convencional, mas que, devido à fronteira do Brasil com países que têm soja geneticamente modificada, pode haver presença de genes modificados no grão produzido no Brasil". Segundo Odilson, o Brasil mantém a explicação de que, se houver soja geneticamente modificada, os grãos são do evento Roundup-Ready, que já foram analisados pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e considerados seguros.