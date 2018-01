China aceita flexibilizar o câmbio, mas não marca data O governo chinês está disposto a flexibilizar a sua moeda, atendendo a um pedido insistente dos Estados Unidos nos últimos anos, como resultado da primeira reunião econômica de alto nível entre os dois países, presidida pelo secretário do Tesouro americano, Henry Paulson, e pela vice-primeira-ministra chinesa, Wu Yi. "Estamos de acordo em muitos princípios, mas ainda há divergências no calendário de reformas", disse Paulson durante a cerimônia de encerramento do Diálogo Econômico e Estratégico entre China e Estados Unidos. Washington acusa Pequim de manter o yuan artificialmente barato para promover suas exportações, causando desemprego na economia americana. No Grande Palácio do Povo (sede do Parlamento chinês), Wu Yi considerou o primeiro encontro entre 32 representantes de peso da economia dos dois países um "grande sucesso". Os EUA aceitaram reforçar a poupança nacional. Além disso, os dois países se comprometeram a equilibrar a sua balança comercial, que este ano deve registrar um déficit de US$ 200 bilhões do lado americano. As Bolsas de Nova York e Nasdaq abrirão escritórios na China. Na conclusão do encontro, as duas partes assinaram um acordo para facilitar o financiamento de apoio às exportações americanas na China e retomar as negociações bilaterais para serviços aéreos em janeiro de 2007, segundo o ministro de Finanças chinês, Jin Renqing. Na quinta-feira, Wu Yi havia dito a Paulson que os EUA ignoram a realidade chinesa ao exigir a valorização do yuan, e lembrou que a China é um país em desenvolvimento. Após o encontro, ela afirmou que "agora todos sabem que o desenvolvimento da China é pacífico, cooperativo e harmonioso", e que o crescimento do país "é uma oportunidade e não uma ameaça". Paulson, com um tom muito mais moderado que antes da sua viagem, avaliou que o diálogo aconteceu numa atmosfera de "abertura, cooperação e respeito mútuo". Na agenda de Paulson estava também a luta contra a pirataria, um dos principais obstáculos das multinacionais americanas na China. Pequim se comprometeu a "reforçar o atual trabalho no comércio de alta tecnologia e na proteção da propriedade intelectual". China e Estados Unidos se comprometeram a "dar passos positivos para reforçar a Organização Mundial do Comércio, com uma conclusão da Rodada de Doha." A segunda rodada do diálogo ficou marcada para maio de 2007, em Washington.