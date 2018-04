China acusa executivos da Rio Tinto de espionagem

Um executivo australiano da Rio Tinto, uma das maiores empresas de mineração do mundo, com grande atuação no mercado chinês, foi preso pelas autoridades chinesas por suspeita de roubo de segredos de Estado. Stephen Smith, ministro das Relações Exteriores da Austrália, comunicou o fato ontem aos jornalistas em Perth, Austrália, um dia depois de a empresa ter informado que quatro funcionários do seu escritório em Xangai tinham sido detidos pela polícia no domingo, mas que os motivos ainda eram desconhecidos. Nem a polícia em Xangai, nem o ministério do Exterior da China comentaram o assunto, e não foi emitido nenhum comunicado a respeito. Smith disse que Stern Hu, cidadão australiano e diretor geral da unidade da Rio Tinto na China, foi preso, acusado de espionagem, e pode ainda ser processado criminalmente. O ministro australiano disse não acreditar que o caso tenha alguma relação com assuntos comerciais, ou com a decisão da empresa de desistir de um planejado investimento de US$19,5 bilhões na Rio Tinto pela estatal chinesa Chinalco. De acordo com o jornal australiano Sydney Morning Herald, os outros três funcionários da Rio Tinto que também foram presos são cidadãos chineses. Em casos de espionagem, as penas podem ser muito duras, incluindo pena de morte, especialmente no caso de cidadãos chineses. Esse fato sugere uma estranha reviravolta nos prósperos negócios envolvendo o setor de minério de ferro e aço na China, no ano passado. A China está mantendo duras negociações com produtores de minério de ferro australianos, exigindo a redução dos preços cobrados no ano passado para acertar a compra de grandes suprimentos de minério de ferro, principal componente na produção de aço, que a China necessita muito para seu setor de construção. OPOSIÇÃO O acordo com a Chinalco, que aumentaria a participação da estatal chinesa na Rio Tinto de 9,3% para 18,5%, enfrentou uma forte oposição política na Austrália, que prosperou muito graças às riquezas minerais, e onde se começa a temer o poder chinês na região. Investidores institucionais também expressaram seu ceticismo quanto ao acordo, que, na opinião de alguns, seria inteiramente vantajoso para o governo chinês. A BHP Billiton, outra gigante da mineração anglo-australiana, fechou acordo com a Rio Tinto para a criação de uma série de joint ventures, depois que a transação com a Chinalco foi abandonada. E aos investidores da Rio Tinto foi oferecida a oportunidade de investir ainda mais no grupo para ajudar a reforçar o balanço. As autoridades chinesas atacaram vigorosamente a decisão da Rio Tinto de se retirar do acordo com a Chinalco, sugerindo que a empresa e a BHP Billiton poderão ter um quase monopólio sobre a produção de minério de ferro. Não há nenhuma indicação de que o caso de espionagem esteja ligado a esses fatos, mas Stern Hu, que foi preso, é da divisão de marketing e vendas da filial da Rio Tinto na China, como também os outros três funcionários presos.