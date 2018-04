China anuncia compra de 150 aviões da Airbus A China anunciou nesta quinta-feira que encomendou 150 aviões A-320 da fabricante Airbus, em um negócio que deve atingir cifras bilionárias. A notícia coincidiu com a visita do presidente da França, Jacques Chirac, à China. Os dois países assinaram uma dúzia de outros acordos comerciais. O presidente da Airbus, Louis Gallois, não precisou os valores da compra chinesa, mas jornalistas compararam esta operação com outra realizada em 2005, quando o governo chinês adquiriu 150 aeronaves da Airbus por US$ 10 bilhões - cerca de R$ 22 bilhões. Com sua taxa de crescimento alcançando dois dígitos anuais, a China é um mercado tentador para companhias como a Airbus - controlada por um consórcio europeu - e a brasileira Embraer, que desafiam a hegemonia da americana Boeing neste mercado. Estimativas sobre o potencial do mercado chinês variam, mas a Airbus já disse acreditar que a China deve comprar 1,6 mil aeronaves nos próximos 20 anos. Para a Boeing, esse número pode chegar a 2,9 mil. O Airbus-320 é um avião médio da fabricante européia, concorrendo diretamente com o 737 da Boeing. Nesta categoria, a Embraer tem o E-195. Montadora na China Parte dos Airbus A-320 do lote comprado pela China será montado em uma fábrica na cidade portuária de Tianjin, no nordeste do país. A Airbus controlará 51% das ações da indústria, que entregará seu primeiro A-320 em 2009. "Para nós, isto significa desenvolver uma visão de longo prazo com os chineses", disse o presidente da Airbus. "Está claro que construir esses aviões na China dará aos chineses mais incentivos para comprar nossas aeronaves." O acordo assinado nesta quinta-feira prevê ainda a possibilidade de que a China compre outros 20 aviões maiores, A-350, da fabricante européia no futuro.