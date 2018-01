China anuncia novo caso de gripe do frango O governo chinês disse hoje que o novo caso de influenza aviária (gripe do frango) encontrado em uma fazenda à beira de um lago no sudeste do país deve ter sido provocado por uma contaminação com aves aquáticas migratórias. A contaminação na Província de Anhui é o primeiro em quatro meses, segundo o governo da China. O vírus encontrado na fazenda é o mesmo da variedade letal que atingiu vários países do sudeste asiático no início do ano. Vietnã e Tailândia também anunciaram o aparecimento dos novos focos da doença. Segundo o governo da China, a fazenda onde foi constatada a gripe do frango está em quarentena e todos os animais num raio de 3 quilômetros foram sacrificados. No raio de cinco quilômetros, as aves foram vacinadas. O território chinês Hong Kong suspendeu compras de frango da província de Anhui. As informações são da Dow Jones.