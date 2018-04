China anuncia pacote econômico de US$586 bi

A China aprovou um pacote de estímulo de 4 trilhões de iuans (586 bilhões de dólares) até 2010 para impulsionar a demanda doméstica, disse a agência oficial de notícias Xinhua neste domingo, 9. Os investimentos serão concentrados em infra-estrutura, bem-estal social e outros setores importantes do país, acrescentou a agência. A agência não informou como o gasto extra será financiado. O pacote também inclui aumentos no financiamento a pequenas e médias empresas. O comunicado divulgado no site do governo chinês afirma ainda que a China adotará uma política fiscal "ativa" e oferecerá ajuda de 120 bilhões de yuans (cerca de US$ 17,5 bilhões) para as empresas. Segundo a Xinhua, a China investirá 100 bilhões de iuans em construção nacional neste trimestre e 20 bilhões de iuans no ano que vem para a reconstrução em áreas atingidas por desastres naturais.