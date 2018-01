China aprova compra do GDB pelo consórcio Citibank A Comissão Reguladora Bancária da China aprovou a compra de 85% do Banco de Desenvolvimento de Cantão (GDB) pelo consórcio liderado pelo Citibank. A autorização confirma uma das operações bancárias mais importantes do ano no país, informou nesta terça-feira a imprensa estatal. Pouco depois da decisão, um comunicado do GDB anunciou que a transferência de ações tinha sido feita com sucesso. O americano Citigroup terá 20% das ações do GDB. Duas de suas sócias chinesas, a seguradora China Life e a elétrica China Guodian, terão cada uma mais 20%. O resto será dividido entre outras três firmas chinesas. A compra por 24,267 bilhões de iuanes (US$ 3,03 bilhões) é uma vitória do Citigroup sobre a francesa Société Générale e a seguradora chinesa Ping An, interessadas em adquirir 85% do GDB. É a segunda grande "derrota empresarial" da França na China para os Estados Unidos em menos de um mês. No fim de semana, a empresa americana Westinghouse obteve um contrato para construir quatro reatores nucleares no país, batendo a candidatura da francesa Areva. No ano passado o Citigroup quis comprar 40% do GDB, mas os regulamentos bancários chineses só permitem que bancos estrangeiros adquiram até 20% dos chineses (25% se forem parte de um conglomerado de empresas). O GDB, de porte médio, tem ativos de US$ 46,25 bilhões. Seu principal problema, como o de muitos outros bancos chineses, é a inadimplência, que chega a cerca de US$ 4,5 bilhões (18,53% do total). O Citigroup pode aproveitar a compra para estimular seus negócios de serviços a clientes internacionais, em sua disputa com outras firmas especializadas no setor, como HSBC e GE Capital.