China aprova construção de parque da Disney em Xangai

A Walt Disney Co. informou nesta última terça-feira, 3, ter recebido aprovação do governo central da China para seguir adiante com o plano de construir um parque temático em Xangai. A aprovação, embora prevista há algum tempo, vai permitir que o conglomerado realize o projeto que deve ser um dos maiores investimentos externos já registrados na China.

As estimativas para o investimento do parque estão em torno de US$ 4 bilhões, segundo notícia do Wall Street Journal. O parque permitiria à Disney estabelecer presença direta em um mercado que, apesar do tamanho, tem apresentado inúmeros obstáculos a empresas de entretenimento estrangeiras.

O governo de Xangai confirmou o plano em comunicado ontem, apenas dias antes da visita do presidente Barack Obama a Xangai, prevista para 15 de novembro. Segundo o governo, o acordo foi aprovado por Pequim no final de outubro.

Discussões para construção de um parque em Xangai vêm acontecendo há quase uma década. Um pedido para construir o parque foi feito pelo governo municipal às autoridades centrais em janeiro, indicando que havia um acordo sobre os detalhes básicos do plano. Agora, detalhes como assegurar o terreno e obter a aprovação necessária de outras autoridades podem seguir adiante.

A Disney já opera um parque temático em Hong Kong. Mas o parque de Xangai, a ser localizado no distrito de Pudong, será bem maior e oferecerá acesso direto ao mercado local. Os chineses que moram na China precisam obter visto e permissão especial para viajar a Hong Kong.

O comunicado do governo afirmou que as duas partes terão agora mais discussões detalhadas e estão comprometidas com "a cooperação de longo prazo para construir um Disney Park de classe mundial em Pudong". As informações são da Dow Jones.