China assina acordo para maior área de livre comércio do mundo A China assinou um acordo com os países do sudeste asiático nesta segunda-feira para criação da maior área de livre comércio do mundo com a remoção até 2010 de tarifas na região que abriga cerca de 2 bilhões de consumidores e cujas trocas comercias deverão superar US$ 100 bilhões este ano. O primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, assinou o acordo com líderes dos 10 países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático em encontro anual realizado em Laos. O acordo para remoção das tarifas é parte de um amplo plano de ação de cooperação nas áreas políticas, de segurança, militar, de transportes, de tecnologia de informação e turismo. O acordo também estipula arbitragens para disputas comerciais. As informações são da Dow Jones.