China atrai US$ 7,02 bi em IED em novembro

A China atraiu US$ 7,02 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) em novembro, uma alta de 31,97% em relação ao mesmo período do ano passado, disse hoje o Ministério de Comércio chinês. O IED havia subido 5,7% em outubro.

Novembro foi o quarto mês consecutivo de crescimento do IED, mas a elevação provavelmente se beneficiou de uma base de comparação fraca, já que o dado começou a cair em outubro de 2008.

De janeiro a novembro, o IED totalizou US$ 77,9 bilhões, queda de 9,86% em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. O porcentual foi menor do que a queda de 12,6% registrada de janeiro a outubro. As informações são da Dow Jones.