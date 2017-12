China aumenta os juros pela primeira vez em 9 anos O Banco Popular da China elevou as taxas de juro pela primeira vez em nove anos. A taxa sobe 0,27 ponto percentual, para 5,58% ao ano a partir desta sexta-feira , informou o BC. Para o banco norte-americano J.P. Morgan o aumento das taxas de juros na China será o primeiro passo de uma fase de aperto monetário. O economista Ben Simpfendorfer prevê mais um aumento de 0,25 ponto percentual antes do final do ano e outros em 2005. Segundo ele, o governo chinês deve continuar adotando medidas para evitar que a economia cresca ainda mais. A previsão é de um crescimento de 9% para este ano.