China aumenta tarifa de aço; medida não afeta Brasil A China decidiu hoje aumentar as tarifas de importação de aço provenientes da Rússia, Taiwan, Coréia do Sul e Casaquistão, quatro de seus principais parceiros comerciais. Mas a Ucrânia também não vai se livrar do aumento que eleva a alíquota de importação para 55%. A medida, que entrou em vigor "com caráter imediato", determina que os exportadores desses cinco países terão de pagar uma tarifa de 55% sobre as vendas aos seus clientes chineses. De acordo com as agências internacionais, citadas por sites de jornais espanhóis, o Ministério de Comércio chinês afirmou que esses países pecaram pela prática de dumping (exportações a preços inferiores a seu valor de mercado) na hora de vender aço à China, prejudicando produtores chineses.