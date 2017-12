China autoriza câmbio entre oito moedas a partir de hoje A China autoriza a partir desta quarta- feira o câmbio entre oito moedas estrangeiras (o dólar americano, o euro, a libra esterlina, o franco suíço, o iene japonês, o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar de Hong Kong), informou a agência oficial Xinhua. Com o novo sistema já em vigor, o dólar americano, que continuará sendo a moeda de referência, pode ser trocado com as outras sete moedas mencionadas e, além disso, o euro pode ser trocado com o iene japonês. Durante as últimas semanas, circularam rumores de que essa expansão do sistema de intercâmbio de divisas seria acompanhado da revalorização do iuane exigida pelos EUA. No entanto, o Banco Popular da China (emissor) e o primeiro-ministro Wen Jiabao desmentiram essas informações. "Os analistas estrangeiros que previram a revalorização se basearam num conhecimento errôneo sobre a reforma do sistema de câmbio da moeda chinesa", destacaram fontes do banco emissor à agência Xinhua. Essa medida faz parte do processo de liberalização monetária na China, país onde, por enquanto, o iuane só pode ser trocado pelo dólar americano, pelo euro, pelo iene japonês e pelo dólar de Hong Kong, e só com fins de comércio exterior.