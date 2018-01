China bate recorde de consumo de energia e Pequim tem apagão O consumo de energia elétrica na China chegou ontem, quinta-feira, ao recorde, com a utilização de 6,4 bilhões de quilowatts, o que provocou a interrupção no seu fornecimento, causando um apagão de 48 minutos em Pequim, sua capital. O déficit estimado no abastecimento, segundo a agência oficial Xinhua, foi de 30 milhões de quilowatts. As altas temperaturas deste verão chinês foram apontadas como as grandes responsáveis pelo pico de consumo. Cerca de 24 províncias e municípios centrais da China estão em situação de racionamento devido à crise no abastecimento de energia. Durante o primeiro semestre foram registrados mais de 7 mil cortes de abastecimento em todo o país.