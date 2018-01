China começa a abrir mercado para a exportação de veículos Os chineses se prepararam para começar a abrir mercados para exportar seus veículos para as principais economias do mundo. No início de 2007, a China irá lançar, pela primeira vez, uma linha de carros em feiras internacionais na Europa. Nos Estados Unidos, o salão de Detroit de 2007 terá quatro expositores chineses e, recentemente, empresas de Pequim também estiveram no Salão de Paris e no evento em São Paulo. O objetivo da China é claro: depois de conquistar vários mercados com produtos de baixa tecnologia, quer também concorrer em itens de alto valor agregado. Por enquanto, os volumes de exportação são baixos. Mas tanto na Europa, Estados e mesmo no Brasil, o surgimento de carros chineses no mercado inquieta os produtores locais. Não por acaso, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) já deixou claro ao Itamaraty que quer que o setor seja considerado como "sensível" na agenda de liberalização da Organização Mundial do Comércio (OMC). O temor não seria tanto a importação maior de veículos da Europa ou Estados Unidos, mas uma futura invasão de carros chineses nos próximos dez anos a baixo custo. Em 2005, os chineses exportaram menos de 10 mil veículos. Mesmo assim, o volume foi 167% acima das vendas de 2004. Para esse ano, um aumento similar é esperado. A maioria dos carros está indo para economias em desenvolvimento, como Egito, Malásia, Síria, Rússia, Venezuela, Argélia, Colômbia e Paquistão. Para especialistas, os veículos chineses ainda não apresentam a mesma qualidade tecnológica ou padrão de segurança de outros fabricantes europeus ou americanos. Mas Pequim promete continuar avançando na produção, enquanto começa a fechar acordos com distribuidores dos países ricos para abrir terreno para seus veículos nos próximos anos. Há poucos meses, uma empresa alemã acertou um contrato com a Brilliance Jin Bei Automobile para distribuir os carros chineses na Europa e montar uma rede de concessionárias, assim como os japoneses fizeram nos anos 70 e 80 e os coreanos mais recentemente. A fabricante chinesa tem base em Shenyang e lançará ao público europeu seu modelo BS6 no Salão de Genebra, em março. Além das empresas chinesas, outra tendência é de que haja uma quantidade cada vez maior de companhias de países ricos estudando montar fábricas na China para exportar ao mundo com custos mais baixos graças à mão de obra mais barata. A primeira delas foi a Honda, que exporta para a Europa e Japão carros de sua planta no sul da China. A DaimlerChrysler pode ser a próxima a seguir esses passos, já que negocia uma joint venture com a Chery, da China, para exportar para o mercado americano. No Congresso americano, um relatório produzido nesta semana por deputados apontou que se a Casa Branca não começar a tomar medidas, o setor automobilístico dos Estados Unidos poderá sofrer na próxima década para competir com os carros chineses. Disputa Prova de como a tendência começa a inquietar as grandes potências, uma disputa foi lançada na semana passada na OMC por conta dos impostos cobrados pelos chineses sobre autopeças. Americanos, europeus e canadenses abrira uma queixa, alegando que Pequim estaria cobrando taxas inferiores para a importação de autopeças se as companhias garantissem 60% fabricado na China usaria partes produzidas localmente. Essa exigência é contra as leis da Organização Mundial do Comércio (OMC), mas os chineses garantem que o mercado de US$ 19 bilhões de autopeças no país não será afetado pela norma. O que Pequim quer é manter um espaço para desenvolver sua própria indústria e não apenas ser um local de montagem de veículos. Atualmente, o mercado doméstico chinês de carros é o que mais cresce no mundo, com taxas anuais de 25,7%. Mais de 20 empresas já produzem para atender o consumo interno, cada vez maior.