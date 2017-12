China confirma compra de fábrica de motores brasileira A empresa chinesa Chongqing Lifan Group, uma das maiores fabricantes de motocicletas do país, é a única participante da licitação para adquirir a fábrica de motores de carros da BMW no Brasil, informou hoje o jornal Xangai Daily. A empresa, de capital privado, recebeu em dezembro passado autorização estatal para começar a fabricar carros e, aparentemente, apresentou uma oferta para adquirir a Tritec Motors, criada a partir de uma joint venture firmada entre a BMW e a Chrysler e cuja sede fica na cidade de Campo Largo (PR). "Depois da operação, esperamos comprar toda a linha de produção, desmontá-la, e trasladá-la em peças. Voltaremos a montá-la em Chongqing", disse um funcionário da empresa. Tecnologia Segundo o funcionário, a empresa espera adquirir tecnologia avançada e encurtar assim o tempo de pesquisa para desenvolver motores próprios. Para isso, a Lifan investirá 2,4 bilhões de ienes (US$ 298 milhões de dólares) em suas novas instalações em Chongqing, com capacidade de produção de 20 mil unidades ao ano. A suspeita sobre a compra da fábrica brasileira já havia sido veiculada em 18 de fevereiro pelo jornal norte-americano The New York Times.