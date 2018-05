China: Consumo doméstico subirá no 2º semestre

"O consumo na China se recuperou a cada mês desde março e o consumo no varejo do país tem crescido constantemente", disse Shen, em entrevista coletiva. "O consumo no segundo semestre vai enfrentar alguns contratempos, mas esperamos que as vendas no varejo no segundo semestre sejam superiores às do primeiro semestre", acrescentou, sem fazer previsões.

Em junho, as vendas no varejo chinês subiram 13,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre, as vendas foram 12,7% superiores às verificadas nos seis primeiros meses de 2012. Fonte: Dow Jones Newswires.