China continuará a aposta na abertura econômica em 2007 A China continuará apostando em sua política de abertura econômica em 2007. Foi o que prometeu o presidente chinês, Hu Jintao, durante a sua mensagem de fim de ano. "O povo chinês seguirá inabalavelmente o caminho do desenvolvimento da paz, aplicará a estratégia de abertura com benefícios recíprocos e ganhos mútuos e manterá os intercâmbios e as cooperações econômicas e culturais internacionais", frisou o presidente. Hu assinalou em seu discurso algumas das principais metas do "conceito científico de desenvolvimento" para 2007. De acordo com o presidente chinês, tanto o governo quanto a sociedade deverão se empenhar em "reajustar o atual modelo de crescimento da economia nacional, reforçar a poupança de recursos e a proteção do meio ambiente". O presidente chinês, numa clara ratificação de algumas das principais metas nacionais para a próxima década, também mencionou durante o seu pronunciamento de 7 minutos transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão que seu País continuará buscando a "inovação (tecnológica) autônoma" e a "promover o multilateralismo e a democratização das relações internacionais e a defender a diversificação dos modelos de crescimento". Hu manifestou ainda a solidariedade da China para com os "povos de alguns países e regiões que se encontram em meio a guerras e conflitos".