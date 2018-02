China contrata 40 pilotos da Varig A companhia regional chinesa Shenzhen Airlines contratou 40 pilotos brasileiros da Varig que haviam sido demitidos pela empresa. Segundo informou nesta segunda-feira o jornal Beijing News, essa foi uma das maiores contratações de estrangeiros da aviação chinesa. O rápido desenvolvimento da indústria do país levou a uma escassez tanto de aeronaves como de pilotos. Diante disso, Pequim permite, desde o ano passado, que as companhias aéreas contratem estrangeiros para pilotar seus aviões. Os 40 brasileiros foram contratados ainda no Brasil, onde tiveram que passar por um exame físico, teórico e uma entrevista. Além disso, todos chegaram à China com a licença da Administração Chinesa de Aviação Civil já expedida, segundo a televisão estatal CCTV. Os pilotos receberão cerca de US$ 8 mil por mês, um pouco mais do que recebiam em seu antigo trabalho, e o triplo do salário dos comandantes chineses, segundo o vice-presidente da companhia, Zhang Pei. Frota Analistas prevêem que a China duplicará sua frota de aviões de carga e passageiros nos próximos 5 anos, quando precisará de 6.500 pilotos. As companhias aéreas chinesas empregam atualmente 11 mil pilotos, e algumas das grandes companhias do país, como Air China e Xangai Airlines, já começaram a recrutar comandantes estrangeiros. Segundo o vice-ministro da Administração de Aviação Civil, Gao Hongfeng, as companhias aéreas do país aumentarão sua frota em 1.580 aeronaves até 2010. Hoje são usados 863 aviões.