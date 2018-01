China corta tarifas de importação e exportação para incentivar empresas

O Conselho Estatal da China, o gabinete do país, afirmou nesta quarta-feira, 26, que reduzirá tarifas para importação e exportação pagas por companhias locais, para ajudar a reduzir os custos em meio à fraqueza no cenário comercial.

O gabinete chinês disse em comunicado que iria reduzir algumas tarifas relacionadas ao comércio exterior coletadas pelo governo central, bem como estabelecer novos níveis tarifários recolhidos pelos governos locais. Não foram divulgados detalhes sobre os cortes.

O comunicado também disse que as tarifas seriam reguladas em portos e desembarcadouros e que seria publicada uma lista das tarifas relacionadas à importação e à exportação.

As reduções tarifárias são divulgadas após a China registrar dados comerciais mais fracos que o esperado em julho. As exportações do país tiveram queda de 8,3% em julho, na comparação com igual mês do ano passado, revertendo o ganho de 2,8% de junho. As importações caíram pelo nono mês consecutivo, recuando 8,1% em julho na mesma comparação anual, após uma queda de 6,1% em junho.

A China desvalorizou o yuan em cerca de 2% neste mês, uma medida que pode ajudar o setor exportador do país. Para o sistema financeiro, o governo injetou US$ 21,8 bilhões na economia, na tentativa de conter a volatilidade no mercado de ações. (Com informações da Dow Jones Newswires).