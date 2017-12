China cresce 10,2% no primeiro trimestre A China registrou um crescimento econômico de 10,2% no primeiro trimestre de 2006, o que o presidente chinês, Hu Jintao, considerou neste domingo muito rápido, informou a agência Xinhua. "Francamente falando, não queremos um crescimento excessivamente rápido, mas eficácia e qualidade de desenvolvimento, mudar o modelo de crescimento, conservar os recursos, proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida do povo", disse Hu ao presidente honorário do Kuomintang de Taiwan, Lien Chan. Hu mencionou o número do crescimento do PIB no primeiro trimestre durante sua reunião com Lien, que liderou uma delegação empresarial de Taiwan que participou do Fórum Econômico e Comercial entre os dois lados do Estreito (de Formosa). No entanto, o presidente da China lembrou ao representante taiuanês que o rápido crescimento econômico e o grande mercado da China criaram condições favoráveis para impulsionar a cooperação entre ambos os lados do Estreito e novas oportunidades. A China registrou também durante o primeiro trimestre um aumento de 25% tanto nas importações como nas exportações, segundo Hu.