China cresce 9,5% no primeiro trimestre deste ano A economia chinesa cresceu 9,5% no primeiro trimestre deste ano e pode alcançar crescimento de 10% no segundo, de acordo com informações antecipadas hoje em Pequim por um alto funcionário do governo dois dias antes de serem publicadas as estatísticas oficiais. De acordo com algumas agências internacionais, o Centro de Informação estatal acredita que o governo chinês deverá tomar algumas medidas para controlar esse crescimento econômico acelerado. "O que se fez até o momento não foi suficiente", disse à Agência France Presse um economista do HSBC em Pequim. "Se querem evitar uma aterrissagem difícil, (as autoridades chinesas) terão de tomar medidas antes de que seja demasiado tarde", disse o mesmo economista. No último trimestre do ano passado, a China cresceu 9,9%, com o qual encerrou 2003 com uma expansão de 9,1%, a maior desde 1997. Em 2002, o gigante asiático havia crescido 8%. O impressionante crescimento econômico nos últimos anos fez da China o segundo maior consumidor de petróleo do planeta. Recente informe da agência Internacional de Energia (AIE), com sede em Paris, afirma que o crescimento na demanda chinesa de petróleo continua superando qualquer expectativa.