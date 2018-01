China cresce acima do esperado no 1º trimestre

PEQUIM - A economia da China cresceu acima do esperado no primeiro trimestre, diante de gastos mais altos do governo em infraestrutura e um boom imobiliário que ajudou a produção industrial a ter o ritmo mais forte em mais de dois anos.

O crescimento de 6,9% do Produto Interno Bruto (PIB) foi o mais forte em seis trimestres, com números de investimentos, vendas no varejo e exportações em março acima do esperado sugerindo que a economia pode manter à frente o ímpeto sólido.

Mas a maioria dos analistas diz que o primeiro trimestre pode ser o melhor que a China terá neste ano, e se preocupam que o país ainda dependa muito de estímulos e de motores de crescimento da “velha economia”, principalmente da indústria siderúrgica e do mercado imobiliário, que está mostrando sinais de superaquecimento.

“O governo chinês tem uma tendência de contar com o desenvolvimento de infraestrutura para sustentar o crescimento no longo prazo”, disseram, em nota, economistas do banco ANZ. “A pergunta que precisamos fazer é se este modelo liderado pelo investimento é sustentável, já que as autoridades têm dificuldade de controlar o crédito. Nós precisamos prestar atenção se a liderança da China vai enviar um sinal mais forte para apertar a política monetária em breve.”

Mesmo com a promessa das autoridades de reprimir os riscos da dívida, o financiamento social total da China, uma medida ampla de crédito e liquidez na economia, atingiu um recorde de 6,93 trilhões de yuans (US$ 1 trilhão) no primeiro trimestre – aproximadamente o tamanho de economia do México. Ao mesmo tempo, os gastos dos governos central e locais aumentaram 21% em relação ao ano anterior.

Isso ajudou a acelerar o ritmo de crescimento no primeiro trimestre para além da meta do governo em 2017, de cerca de 6,5%, superando também a expectativa de economistas de 6,8% na comparação anual. Em março, a produção industrial da China cresceu 7,6% em relação ao ano anterior, enquanto os investimentos em ativos fixos avançaram 9,2%, ambos superando as expectativas do mercado. / REUTERS